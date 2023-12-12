Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плотников — о Кетове: КХЛ теряет настоящих мужиков, которых сейчас не хватает

Плотников — о Кетове: КХЛ теряет настоящих мужиков, которых сейчас не хватает
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников рассказал о завершении карьеры чемпиона мира Евгения Кетова, который вчера провёл прощальный матч в Санкт-Петербурге.

«КХЛ много потеряла от ухода Кетова-хоккеиста? Конечно. Столько хороших хоккеистов, которые закончили… КХЛ теряет мастерство, теряет таких настоящих мужиков, которых сейчас не хватает.

Он сможет стать тренером? Всё в перспективе. У него богатый опыт, хорошая мужская хватка, которая помогает молодым ребятам развиваться», — приводит слова Плотникова «ВсёПроСпорт».

Напомним, 37-летний Евгений Кетов начал заниматься хоккеем в Перми. В 2012 году в составе сборной России форвард стал обладателем золотых медалей чемпионата мира, проходившего в Финляндии и Швеции. В КХЛ Кетов, помимо СКА, выступал за такие клубы, как казанский «Ак Барс» и череповецкая «Северсталь».

Прощальный матч накануне получил символичное название «40 друзей Кетова».

Материалы по теме
Кетов: на тренерском мостике СКА я себя в данный момент не вижу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android