Бывший нападающий НХЛ сравнил влияние Овечкина и Бедарда в начале карьеры

Бывший нападающий «Кэпиталз» Крис Кларк сравнил влияние капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда в начале их выступления в лиге.

«Когда Овечкин впервые приехал, по большей части билеты нельзя было достать. Можно было сказать, что толпы становились всё больше, а шумиха росла.

То, что их объединяет, так это сильный интерес, когда они приезжают в новый город. Каждый раз, когда они появляются там, их освещают не только хоккейные журналисты. Это будут спортивные обозреватели и люди из индустрии развлечений. Всё больше и больше репортёров – не только обычные хоккейные журналисты, которые там всегда находятся. Это событие. Даже если вы не любите хоккей, вы наверняка слышали о них», — приводит слова Кларка ESPN.