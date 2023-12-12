«Главный кайф — русская раздевалка». Мальцев — о приходе в «Спартак»

Новичок «Спартака» нападающий Михаил Мальцев прокомментировал подписание контракта с красно-белыми.

«Потренировался, обследование прошёл, жилье нашёл. Но главный кайф – это русская раздевалка. За пять лет совсем отвык», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». Также на счету Мальцева за карьеру в НХЛ выступления за «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее решение нападающего системы «Лос-Анджелес Кингз» Михаила Мальцева продолжить карьеру в КХЛ прокомментировал двукратный олимпийский чемпион и бывший нападающий «Спартака» Александр Кожевников.