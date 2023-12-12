Канарейкин: Овечкин — человек, за которым вся Россия, он сумеет найти путь для успеха

Заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин высказался о причинах 10-матчевой безголевой серии капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Свяжем это, во-первых, с результатами команды, у «Вашингтона». Второй момент, я думаю, связан с ситуацией вокруг Кузнецова. Это многолетний партнёр Александра, который понимает его с полуслова, возраст берёт своё, никуда не денешься. От Овечкина 50-60 шайб как раньше, конечно, ждать не надо за сезон, но свои 30 он забьёт.

Есть, наверняка, люди, которые не желают, чтобы рекорд Гретцки пал. Поэтому всё в купе это работает в данный момент. Но Александр — человек, за которым вся Россия стоит и все болельщики, поэтому он сумеет найти тот путь, который принесёт ему желанный успех», — приводит слова Канарейкина «ВсёПроСпорт».

В текущем сезоне Овечкин провёл за «Вашингтон Кэпиталз» 25 матчей, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Форвард выступает за американскую команду на протяжении 18 лет. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли. На данный момент Овечкин является вторым в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Александр отстаёт от лидирующего Уэйна Грецки на 67 шайб.

В следующем матче «столичный» клуб сыграет в гостях с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 15 декабря в 3:00 мск.