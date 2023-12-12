Дель Зотто ответил на слухи о романе с супругой принца Гарри Меган Маркл в 2013 году

Бывший защитник клубов НХЛ Майкл Дель Зотто рассказал о преследовании от журналистов на фоне слухов о романе в 2013 году с супругой принца Гарри Меган Маркл.

Меган была актрисой в телесериале «Форс-мажоры». Именно тогда, в 2013 году, через общих друзей с ней познакомился Дель Зотто.

«Заголовки были повсюду, все начали копаться в её предыдущей жизни, в отношениях, и вдруг журналисты начали звонить мне и задавать вопросы. Я сказал так, как будто мы были просто друзьями. Британские таблоиды даже заполучили номер телефона моей матери. Они позвонили ей и спросили, был ли у нас с Меган роман, а мама такая: «Что, чёрт возьми, происходит?»

Однажды, когда я вышел с катка после тренировки, за мной побежал парень, и тогда я услышал на британском диалекте: «У вас с Меган Маркл был роман?» Я подумал: «Кто, чёрт возьми, этот парень?» Потом я увидел на заднем плане четыре машины с папарацци, которые меня фотографировали и снимали. Я побежал к своей машине и уехал. После этого товарищи по команде задавались вопросом, что происходит, и я ответил: «Очевидно, я женат на Меган Маркл».

Для меня это было жёсткое пробуждение, урок того, что нужно быть осторожным с тем, какие фотографии выкладываешь и с какими людьми тебя видят. Между мной и Меган ничего не было, но каким-то образом папарацци пронюхали о том, что мы тусуемся, и выследили меня», — заявил Дель Зотто в подкасте Spittin' Chiclets.