«Мечта не умерла». Daily Faceoff рассчитал количество голов Овечкина до конца контракта

Североамериканский журналист Мэтт Ларкин в статье на портале Daily Faceoff рассчитал количество голов капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина до конца его контракта со столичным клубом. По подсчётам журналиста российский форвард побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в конце сезона-2025/2026.

Так, Ларкин предполагает, что в нынешнем сезоне Овечкин забросит 23 шайбы, в сезоне-2024/2025 — 31 шайбу, в сезоне-2025/2026 — 28 шайб.

«По пропорциональным цифрам в этом сезоне Овечкин забьёт 23 гола, учитывая его ужасный старт. К концу этого сезона он достигнет 850 шайб за карьеру, а к концу сезона-2024/2025 — 881.

Если его игра каким- то образом будет увядать, как и в этом сезоне, то он всё ещё будет на пути к тому, чтобы забить 895 голов за карьеру в сезоне-2025/2026, который является последним в его контракте, когда ему исполнится 40 лет. Мечта ещё не умерла. Вполне возможно, что падение Овечкина ускорится ещё больше. В конце концов, старение не происходит через совершенно предсказуемые промежутки времени. Просто спросите Селянне.

Что всё это значит? Перед этим сезоном число «895» казалось неизбежным. Но чем старше становится игрок, тем более трудоёмким становится процесс забивания единственного гола в лучшей хоккейной лиге мира. У Овечкина есть шанс, и он будет близок к рекорду», — сказано в статье.

На данный момент Овечкин является вторым в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Александр забросил 827 шайбы и отстаёт от лидирующего Уэйна Гретцки на 67 голов.