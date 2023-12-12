В «Барысе» подтвердили уход Мамбеталиева и назвали имя нового и. о. главного тренера клуба

В тренерском штабе «Барыса» произошли изменения, сообщает пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Болякин, который на протяжении последних месяцев работал в клубе на должности генерального менеджера. Напомним, ранее этот пост занимал 58-летний казахстанский специалист Галым Мамбеталиев.

Сообщается, что в тренерский штаб Болякина войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева.

Отметим, что астанинский «Барыс» в текущем сезоне провёл 40 матчей. С 31 результативным баллом в активе казахстанский клуб замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. В следующей игре «Барыс» сыграет в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым».