«Тут нет врагов, только соперники». Канадский защитник «Северстали» — о политике в спорте

Канадский защитник «Северстали» Марк Барберио высказался о том, как политика вмешивается в спорт и в данный момент не способствует объединению.

«Политика и спорт, по моему глубочайшему убеждению, должны быть разделены, но, к сожалению, я чувствую, что сейчас это не так. Я считаю, что спорт позволяет находить общий язык людям со всего мира и служить инструментом объединения, а не разобщения. Спорт должен быть чистым, как бы патетически это ни звучало. Проще говоря, спорт должен оставаться самим собой, это в первую очередь соревнование, тут нет врагов, только соперники», — сказал Барберио в интервью «Российской газете».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету 33-летнего Барберио 37 сыгранных матчей, в которых игрок обороны отметился шестью результативными передачами с показателем полезности «-12» и среднем временем на льду 20.19. «Северсталь» после 39 встреч набрала 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.