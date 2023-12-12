«Иногда он стоял на синей линии и ждал шайбу». Экс-игрок НХЛ об Овечкине в начале карьеры

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Крис Кларк рассказал об игре российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина в начале его карьеры в НХЛ.

«Мы какое-то время были в одном звене. Иногда он оказывался у дальней синей линии и ждал шайбу.

Тренером «Кэпиталз» в то время был Глен Хэнлон. Он сказал Овечкину, что у него будет больше возможностей забить, если вернуться, забрать шайбу и действовать на скорости, вместо того чтобы стоять на месте и пытаться обыграть соперника. Послание тренера состояло в том, что для Овечкина — и команды в целом — было бы лучше, если бы Александр более последовательно играл в обороне и был более разносторонним игроком «Кэпиталз».

Самое лучшее в нём было то, что он был открыт ко всему этому. За те пять лет, что я был с ним, он очень сильно заботился о победе. Было похоже, что он заботился о себе, забивая голы и всё такое, на самом деле он гораздо больше заботился о победе, чем о чём-либо, что он делал. Он приложил много усилий, чтобы сделать себя и команду лучше», — приводит слова Кларка ESPN.