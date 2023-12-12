Михаил Мальцев рассказал, когда планирует дебютировать за «Спартак»

Новичок «Спартака» нападающий Михаил Мальцев заявил, что планирует дебютировать за красно-белых в ближайшей игре с «Торпедо», которая состоится 19 декабря в 19:00 мск.

«Адаптация, конечно, нужна – но не думаю, что она займёт много времени. Нужно чуть привыкнуть к тактике команды, наладить «химию» с партнёрами по команде. Думаю, что после первых тренировок и игр всё начнёт получаться – рассчитываю сыграть уже в следующем матче с „Торпедо“. К тому же я набрал хороший игровой ритм – прошлый матч в АХЛ провёл ещё в среду, меньше недели назад», — приводит слова Мальцева пресс-служба красно-белых.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». Также на счету Мальцева за карьеру в НХЛ выступления за «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз».