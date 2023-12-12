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Андрей Свечников: выиграть Олимпиаду — круче, Кубок Стэнли — труднее

Андрей Свечников: выиграть Олимпиаду — круче, Кубок Стэнли — труднее
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23-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников ответил на вопрос, что для него выиграть ценнее — Кубок Стэнли, или олимпийское золото.

«Ради Кубка Стэнли ты сначала играешь на протяжении шести месяцев, чтобы просто выйти в плей-офф. А потом, чтобы выиграть Кубок Стэнли ты играешь ещё два месяца. Но Олимпийские игры — это Олимпийские игры, ты играешь за сборную России, круче ничего не может быть.

Я не знаю, что выбрать, на самом деле. Но, мне кажется, тяжелее выиграть Кубок Стэнли, потому что ты играешь на протяжении многого времени, тебе надо выйти в плей-офф, а потом в плей-офф тебе надо выбить четыре команды", — сказал Свечников в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

Ранее 38-летний защитник «Каролины Харрикейнз» Брент Бёрнс ответил на вопрос, считает ли он российского форварда команды 23-летнего Андрея Свечникова — хорошим другом.

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