Мэттьюс вышел на четвёртое место в истории «Торонто» по сезонам подряд с 20+ голами в НХЛ

В ночь с 12 на 13 декабря мск в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гардене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 7:3 одержали гости.

В составе победителей 4 (2+2) набранными очками отметился американский нападающий Остон Мэттьюс. Первый гол в матче помог нападающему «кленовых листьев» единолично возглавить гонку снайперов НХЛ и достичь отметки в 20 заброшенных шайб в нынешней регулярке. Проводящий восьмой сезон в своей карьере в североамериканской лиге нападающий в каждом из них добирался до этого рубежа.

Благодаря этому Мэттьюс вышел на чистое четвёртое место в истории «Торонто» по сезонам подряд с 20+ голами в НХЛ. Клубный рекорд принадлежит Матсу Сундину (13), второе-третье места делят Рон Эллис и Дэррилл Ситтлер (9), следом расположился Мэттьюс, опередивший Рика Вэйва (7). По шесть сезонов подряд с 20+ голами за «Торонто» выдавали Дэйв Кеон, Фил Кессел, Фрэнк Маховлич и Сид Смит.