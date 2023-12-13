Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мэттьюс вышел на четвёртое место в истории «Торонто» по сезонам подряд с 20+ голами в НХЛ

Мэттьюс вышел на четвёртое место в истории «Торонто» по сезонам подряд с 20+ голами в НХЛ
Остон Мэттьюс
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 12 на 13 декабря мск в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гардене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 7:3 одержали гости.

В составе победителей 4 (2+2) набранными очками отметился американский нападающий Остон Мэттьюс. Первый гол в матче помог нападающему «кленовых листьев» единолично возглавить гонку снайперов НХЛ и достичь отметки в 20 заброшенных шайб в нынешней регулярке. Проводящий восьмой сезон в своей карьере в североамериканской лиге нападающий в каждом из них добирался до этого рубежа.

Благодаря этому Мэттьюс вышел на чистое четвёртое место в истории «Торонто» по сезонам подряд с 20+ голами в НХЛ. Клубный рекорд принадлежит Матсу Сундину (13), второе-третье места делят Рон Эллис и Дэррилл Ситтлер (9), следом расположился Мэттьюс, опередивший Рика Вэйва (7). По шесть сезонов подряд с 20+ голами за «Торонто» выдавали Дэйв Кеон, Фил Кессел, Фрэнк Маховлич и Сид Смит.

Материалы по теме
Пятый случай за 106 лет! Феноменальный Мэттьюс повторил редчайшее достижение Овечкина
Видео
Пятый случай за 106 лет! Феноменальный Мэттьюс повторил редчайшее достижение Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android