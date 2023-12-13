«Сент-Луис» проиграл четвёртый матч подряд, уступив дома «Детройту»

В ночь с 12 на 13 декабря мск на сент-луисской арене «Энтерпрайз» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Детройт Ред Уингз». Матч завершился победой «Красных крыльев» со счётом 6:4.

На шестой минуте игры первыми шайбу забросили хозяева площадки — отличился Брэндон Саад с паса российского нападающего Павла Бучневича, однако ещё до перерыва гости вышли вперёд. После перерыва две шайбы Кевина Хейза с интервалом в полминуты вернули лидерство «Сент-Луису», после чего команды обменялись голами. Третий период остался за «Детройтом» — Лукас Рэймонд сравнял счёт голом в большинстве на первой минуте, Робби Фабри вывел гостей вперёд, а на последних минутах «Крылья» забросили шайбу в пустые ворота.

Это поражение стало для «Сент-Луиса» четвёртым подряд. «Детройт», напротив, прервал серию из трёх поражений.

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