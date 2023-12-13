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«Сент-Луис» проиграл четвёртый матч подряд, уступив дома «Детройту»

«Сент-Луис» проиграл четвёртый матч подряд, уступив дома «Детройту»
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В ночь с 12 на 13 декабря мск на сент-луисской арене «Энтерпрайз» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Детройт Ред Уингз». Матч завершился победой «Красных крыльев» со счётом 6:4.

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На шестой минуте игры первыми шайбу забросили хозяева площадки — отличился Брэндон Саад с паса российского нападающего Павла Бучневича, однако ещё до перерыва гости вышли вперёд. После перерыва две шайбы Кевина Хейза с интервалом в полминуты вернули лидерство «Сент-Луису», после чего команды обменялись голами. Третий период остался за «Детройтом» — Лукас Рэймонд сравнял счёт голом в большинстве на первой минуте, Робби Фабри вывел гостей вперёд, а на последних минутах «Крылья» забросили шайбу в пустые ворота.

Это поражение стало для «Сент-Луиса» четвёртым подряд. «Детройт», напротив, прервал серию из трёх поражений.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 6
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Саад (Бучневич, Капанен) – 05:56     1:1 Уолман – 13:33     1:2 Берггрен (Питри, Спронг) – 15:31     2:2 Хейз (Ледди, Парэйко) – 21:40     3:2 Хейз – 22:11     3:3 Зайдер (Расмуссен) – 29:47     4:3 Сканделла – 36:53 (sh)     4:4 Рэймонд (Велено, Кейн) – 40:48 (pp)     4:5 Фаббри (Рэймонд, Копп) – 46:38     4:6 Расмуссен (Велено) – 58:21 (sh)    
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