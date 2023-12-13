Сидни Кросби превзошёл показатель Дага Гилмора по результативным передачам в НХЛ

Сегодня, 13 декабря, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:2 (2:2, 0:0, 2:0).

В составе победителей результативной передачей отметился капитан команды Сидни Кросби, для которого она стала 965-й за карьеру в НХЛ. Благодаря этому канадский форвард вышел на чистое 14-е место в истории лиги по этому показателю, превзойдя результат известного в прошлом нападающего Дага Гилмора (964).

Все игроки из топ-13 имеют 1000 и более передач. Это Уэйн Гретцки (1963 в 1487 матчах), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337), Стив Айзерман (1063 в 1514), Горди Хоу (1049 в 1767), Марсель Дионн (1040 в 1348), Марио Лемье (1033 в 915) и Джо Сакик (1016 в 1378).

Напомним, что Сидни является лучшим бомбардиром и ассистентом НХЛ среди действующих хоккеистов.