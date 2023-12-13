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Гол Барбашёва и дубль Стоуна принесли победу «Вегасу» над «Калгари»

Гол Барбашёва и дубль Стоуна принесли победу «Вегасу» над «Калгари»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Калгари». Победу в результативном матче одержали «Голден Найтс» со счётом 5:4 в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Уигар (Баклунд, Коулман) – 06:27     1:1 Стивенсон (Маршессо, Стоун) – 13:33 (pp)     1:2 Кадри (Зари, Поспишил) – 22:37     2:2 Барбашёв (Стоун) – 25:20     2:3 Шарангович (Линдхольм) – 37:58     3:3 Стоун (Карлссон, Маршессо) – 46:00 (pp)     4:3 Карлссон (Стивенсон, Маршессо) – 56:14     4:4 Шарангович (Ханифин, Кадри) – 59:00     5:4 Стоун (Айкел, Пьетранджело) – 61:11    

Голом отметился российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. Дубль и в том числе победный гол в овертайме на счету капитана «Вегаса» Марка Стоуна. Отметим дубль белорусского форварда «Калгари» Егора Шаранговича, который сравнял счёт за минуту до конца основного времени.

В праллельном матче «Сиэтл» на своей площадке принимал «Флориду». Уверенную победу в матче одержали «Кракен» со счётом 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ямамото (Борген, Белльмар) – 23:06     2:0 Белльмар (Эванс, Ямамото) – 45:59     3:0 Веннберг (Борген, Картье) – 49:13     4:0 Толванен (Данн) – 56:09    

«Сиэтл» прервал восьмиматчевую серию поражений, а голкипер «Кракен» Джоуи Даккорд оформил первый шат-аут в карьере НХЛ. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков и пропустил три гола.

Ещё в одном матче «Эдмонтон» на своей площадке обыграл «Чикаго» со счётом 4:1. «Ойлерз» одержали восьмую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Власик, Кревьер) – 03:21     1:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 09:58     2:1 Ганье (Райан) – 18:19     3:1 Драйзайтль (Сеси, Ганье) – 33:22     4:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 40:43 (pp)    

Двумя передачами отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Это 10-ый матч подряд с очками для канадской суперзвезды.

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