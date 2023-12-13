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Гол Барбашёва и дубль Стоуна принесли победу «Вегасу» над «Калгари»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Калгари». Победу в результативном матче одержали «Голден Найтс» со счётом 5:4 в овертайме.

Голом отметился российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. Дубль и в том числе победный гол в овертайме на счету капитана «Вегаса» Марка Стоуна. Отметим дубль белорусского форварда «Калгари» Егора Шаранговича, который сравнял счёт за минуту до конца основного времени.

В праллельном матче «Сиэтл» на своей площадке принимал «Флориду». Уверенную победу в матче одержали «Кракен» со счётом 4:0.

«Сиэтл» прервал восьмиматчевую серию поражений, а голкипер «Кракен» Джоуи Даккорд оформил первый шат-аут в карьере НХЛ. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков и пропустил три гола.

Ещё в одном матче «Эдмонтон» на своей площадке обыграл «Чикаго» со счётом 4:1. «Ойлерз» одержали восьмую победу подряд.

Двумя передачами отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Это 10-ый матч подряд с очками для канадской суперзвезды.