Никита Кучеров опустился на третье место в снайперской гонке сезона НХЛ

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Тампа-Бэй». Победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 4:1.

Нападающий «Ванкувера» Брок Бёзер отметился хет-триком и довёл общее количество своих голов в сезоне до 21. Российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров результативными баллами не отметился. В матче с «Рейнджерс» дублем и двумя передачами отметился нападающий «Торонто» Остон Мюттьюс, на счету которого теперь 21 гол в сезоне.

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня Кучеров с 19 голами опустился на третье место в гонке снайперов НХЛ текущего сезона. Россиянин по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров, опережая Джей Ти Миллера на пять очков.