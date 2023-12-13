Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров опустился на третье место в снайперской гонке сезона НХЛ

Никита Кучеров опустился на третье место в снайперской гонке сезона НХЛ
Комментарии

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Тампа-Бэй». Победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 4:1.

Нападающий «Ванкувера» Брок Бёзер отметился хет-триком и довёл общее количество своих голов в сезоне до 21. Российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров результативными баллами не отметился. В матче с «Рейнджерс» дублем и двумя передачами отметился нападающий «Торонто» Остон Мюттьюс, на счету которого теперь 21 гол в сезоне.

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня Кучеров с 19 голами опустился на третье место в гонке снайперов НХЛ текущего сезона. Россиянин по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров, опережая Джей Ти Миллера на пять очков.

Материалы по теме
Гол Кузьменко и хет-трик Бёзера помогли «Ванкуверу» обыграть «Тампа-Бэй»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android