Журналист НХЛ: Овечкину нужна встряска. Отец Время догоняет его

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен прокомментировал слабую игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«На счету Овечкина пять голов при 90 бросках, процент реализации — 5,6. За последние пять сезонов этот показатель составлял 14,7%, за всю карьеру — 12,9%. Его самый низкий в карьере процент реализации за сезон составляет 8,7, что – неудивительно — пришелось на сезон-2010/2011, когда он забил самый маленькое количество голов в карьере за весь сезон — 32 в 79 матчах. Овечкину перед началом этого сезона нужно было забить 72 гола, чтобы сравняться с Гретцки, в среднем 24 шайбы за чемпионат в последние три года его контракта. Я думал, что ему нужно забить как минимум 35 голов в этом сезоне, потому что Отец Время догоняет его, и рассчитывать на ещё 20 с лишним голов в последний год его контракта, когда ему будет 40 лет и, возможно, на его счету будет уже 1500 матчей, казалось неправдоподобным. На данный момент ему нужно забивать один гол каждые три мача, чтобы дойти до отметки в 24 шайбы в этом чемпионате. До сих пор он забрасывал раз в пять встреч.

Ему нужна встряска. «Кэпиталз» она нужна. Они достаточно хорошо удерживают шайбу вдали от своих ворот, чтобы выиграть время, но чем быстрее они смогут провернуть обмен, тем лучше, потому что слишком сложно выжить в гонке за плей-офф, забивая 2,48 гола за матч и играя с большинством, которое не может забить даже в 9% случаев», — говорится в сообщении.