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Бедард набрал очки в 10 подряд выездных играх — 6-й результат среди новичков в истории НХЛ

Бедард набрал очки в 10 подряд выездных играх — 6-й результат среди новичков в истории НХЛ
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Форвард «Чикаго» Коннор Бедард стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (1:4).

В активе 18-летнего нападающего стало 24 (12+12) очка в 28 играх в дебютном сезоне при показателе полезности «-14». Первый номер драфта НХЛ-2023 набрал очки в 10 подряд выездных матчах. На этом отрезке форварда забросил девять шайб и отдал пять результативных передач. Этот результат является шестым среди всех новичков в истории НХЛ.

Лучший результат среди новичков в НХЛ у нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона. В дебютном сезоне-2013/2014 форвард набирал очки в 16 выездных играх подряд. Среди действующих игроков НХЛ в 11 выездных матчах подряд в дебютном сезоне-2016/2017 очки набирал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.

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