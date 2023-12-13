«Так устроен спорт». Сушинский высказался о крупном контракте Кузнецова при неудачной игре

Чемпион мира, известный экс-нападающий Максим Сушинский оценил спад в игре нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Россиянин имеет действующий контракт с зарплатой $ 7,8 млн.

«Кузнецов неудачно играет? Я сейчас не слежу за Кузей, не знаю, в чём причина. Стоит ли переходить в другой клуб? Главное, чтоб своё очко было в порядке (смеётся). Как я могу за него решить, что для него лучше? Что для него лучше, то он и выбирает. Готов ли «Вашингтон» с ним расстаться – тоже вопрос. Если всех всё устраивает, то зачем что-то менять? Пол-очка за игру – это тоже нормально.

У него контракт на $ 8 млн? Точно надо добавить. Инфляция сейчас огромная в мире! Даже несмотря на то что сейчас набирает пол-очка за матч? Когда-то же набирал и по два очка за матч! Он же контракт на $ 8 млн подписал не сейчас, а тогда, когда набирал по два очка. Когда-то он набирал по два очка за матч – и ему платили $ 2 млн. А сейчас в обратную сторону (смеётся). Так устроен спорт. По-любому же бывают провалы. Ты не можешь угадать. Подписал человека на 10 лет – и он сидит по два очка за матч набирает. Конечно, менеджерам хотелось бы так, но такого не бывает. Бывают спады, бывают взлёты, травмы, перемены партнёров. За 10 лет может случиться что угодно», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.