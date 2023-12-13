Защитник «Сан-Хосе» Охотюк рассказал о провокациях и разговорах с русскими на льду в НХЛ

23-летний российский защитник «Сан-Хосе» Никита Охотюк рассказал о том, как хоккеисты НХЛ провоцируют друг друга на льду и заявил, что всегда готов заступиться за партнёра по команде, вступив в драку. Россиянин проводит в НХЛ третий сезон и имеет опыт выступлений в АХЛ.

«Часто ли на льду перекидываюсь словами с русскими хоккеистами, например с Кузнецовым? Бывает такое, но редко. Кузнецов мне ничего не говорил. Может, даже не знает меня.

Часто ли получаю синяки и ссадины на льду? Да, постоянно то шайба прилетит, то еще что-нибудь. Уже привык к этому. Драки? Не особо ищу момент, чтобы подраться. Нет такого, что езжу и пытаюсь договориться с кем-то о бое. Если надо будет заступиться за партнера или себя, то я всегда сделаю.

Много ли в НХЛ провокаций? Мне кажется, меньше, чем в АХЛ. На словесные я вообще не обращаю внимания. Иногда я вообще не понимаю, что говорят. Даже если пойму, то не буду отвечать. Бывает, посмотрю, улыбнусь и всё», — цитирует Охотюка Sport24.

Всего в НХЛ Охотюк провёл 34 матча, в которых забросил две шайбы и отдал семь результативных передач с показателем полезности «-8». Первые два сезона в НХЛ защитник провёл в составе «Нью-Джерси».