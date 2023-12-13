Пресс-служба ЦСКА поздравила главного тренера Сергея Фёдорова с днём рождения. Сегодня, 13 декабря, наставнику армейского клуба исполнилось 54 года.

«Весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА от всей души поздравляет Вас с днём рождения! Желаем, чтобы Ваш тренерский путь по-прежнему состоял только из побед и рекордов! Пусть энергия и новые идеи никогда не иссякают. И, конечно, счастья и здоровья Вам и Вашим близким!» — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Под руководством Фёдорова ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина в 2022 и 2023 году. Фёдоров является главным тренером третий сезон, с июля 2021 года, и пока ни разу не завершал год без главного трофея. Во время игровой карьеры он провёл 13 сезонов в НХЛ в составе «Детройта» и завоевал с клубом три Кубка Стэнли.