Бывший вице-президент КФХ: Болякин слабоват для «Барыса», это не тренер для клуба КХЛ

Бывший вице-президент Казахстанской федерации хоккея Владимир Корсунский оценил назначение Олега Болякина исполняющим обязанности главного тренера астанинского «Барыса».

«Я знаю Олега Болякина очень хорошо. Но будем честны, он слабоват для этой должности. Он побывал в Караганде, Усть-Каменогорске, где-то ещё поработал. Моё мнение — это не тренер для клуба Континентальной хоккейной лиги. Возможно, уровень ВХЛ. Он доиграет просто остаток сезона, будет готовить игроков сборной Казахстана. Как тренер он сильнее Мамбеталиева. Но думаю, что у руля „Барыса“ он будет недолго», — приводит слова Корсунского Sports.kz.

Напомним, ранее пост исполняющего обязанности главного тренера «Барыса» занимал 58-летний казахстанский специалист Галым Мамбеталиев, который покинул клуб накануне. «Барыс» в текущем сезоне провёл 40 матчей. С 31 результативным баллом в активе казахстанский клуб замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. В следующей игре «Барыс» сыграет в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым».