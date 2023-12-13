Кожевников высказался против исключения «Куньлуня» из КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выступил против исключения «Куньлунь Ред Стар» из Континентальной хоккейной лиги и ответил на вопрос о пользе китайского клуба для лиги.

«Исключить «Куньлунь» из КХЛ? Нет, конечно. Да и в «Куньлуне», что, китайцы играют? Китайский клуб? Название только, и что? А где китайцы у них? Три адаптированных полукитайца.

Не странно, что команда базируется не у себя, а в Мытищах? Странно, конечно. Надо туда звонить, узнавать, почему так. Зачем же их выгонять сразу? У нас международная лига. Есть ли какая-то польза лиге от выступления «Куньлуня»? Почему нет? Нам же надо как-то выживать», — сказал Кожевников в интервью изданию «Спорт день за днём».

Отметим, что в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» сыграл 41 матч, в котором одержал 15 побед. С 35 результативными очками в активе китайский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече «Куньлунь» в Мытищах примет челябинский «Трактор» 22 декабря в 19:30 мск.