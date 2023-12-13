Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок НХЛ: когда Овечкин на тренировках попадал шайбой по ногам, он мог их сломать

Экс-игрок НХЛ: когда Овечкин на тренировках попадал шайбой по ногам, он мог их сломать
Комментарии

Бывший защитник «Вашингтон Кэпиталз» Милан Юрчина высказался о коронном броске капитана «столичных» Александра Овечкина из левого круга вбрасывания в зоне нападения.

«Когда я встретил его в «Вашингтоне», Алексу не разрешалось бросать со своего «офиса» во время тренировок. Если он попадал кому-то по ногам, он мог их сломать. Он наносил ужасные броски, и было проще запретить ему это делать.

Когда Овечкин бросает и попадает в тебя, он может причинить тебе боль, но, если шайба летит в створ, это почти всегда превращается в гол», — приводит слова Юрчины Pravda.sk.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл за «Вашингтон Кэпиталз» 25 матчей, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Может, он помогает по-другому». Сушинский предположил, почему Овечкин перестал забивать
Материалы по теме
«Я потерял часы сна». Главный тренер «Вашингтона» выдал яркое интервью о неудачах Овечкина
«Я потерял часы сна». Главный тренер «Вашингтона» выдал яркое интервью о неудачах Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android