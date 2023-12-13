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КХЛ перенесла время начала трёх матчей в декабре и январе

КХЛ перенесла время начала трёх матчей в декабре и январе
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о переносе времени начала трёх матчей в декабре 2023 года и январе 2024 года.

Перенос времени начала трёх матчей регулярного чемпионата Фонбет КХЛ:

№512 «Барыс» – «Трактор», 30 декабря с 14:00 на 11:00*;
№529 «Торпедо» – «Куньлунь Ред Стар», 4 января с 17:00 на 13:00;
№544 «Торпедо» – «Динамо» Минск, 7 января с 17:00 на 13:00.

*время московское

Напомним, 30 декабря состоятся последние матчи в 2023 году в рамках Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В наступающем году первые встречи будут сыграны 3 января.

После 60% сыгранных матчей турнирную таблицу регулярки КХЛ возглавляет «Спартак», который набрал 56 очков после 41 сыгранной встречи. На втором месте московское «Динамо» с таким же количеством очков после 40 игр.

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