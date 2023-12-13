Плющев назвал главные молодые открытия в нынешнем сезоне КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос о главных молодых открытиях в нынешнем сезоне КХЛ.

«Главные молодые открытия КХЛ? Мне нравятся два молодых из Нижнего Новгорода — один в атаке, другой — в обороне. Думаю, Артамонов и Силаев — очень интересные ребята. Они оба игровики, у них хорошее понимание игры и момента, не по возрасту принимают здравые решения. Они хорошо физически одарены. У них есть все критерии, по которым раньше я отбирал ребят в сборную России. Если они будут делать всё правильно, слушать наставников, то из них могут получиться большие хоккеисты. Они могут играть и за основную сборную России, и могут быть приняты в клубы НХЛ», — сказал Плющев в интервью Legalbet.

18-летний Никита Артамонов в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. 17-летний Антон Силаев в 39 встречах записал на свой счёт три заброшенные шайбы и семь результативных передач.

Нижегородский клуб после 40 встреч набрал 51 балл и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.