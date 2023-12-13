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Источник: «Вашингтон» подпишет контракт с 26-летним канадским защитником

Источник: «Вашингтон» подпишет контракт с 26-летним канадским защитником
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Свободный агент 26-летний канадский защитник Итан Бир, как ожидается, подпишет контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон.

Окончательные детали и некоторые вопросы логистики ещё уточняются, но похоже, что Итан Бир присоединится к «Вашингтон Кэпиталз». «Кэпиталз» предложили ему двухлетний контракт. И похоже, что после завершения двухлетняя сделка будет стоить около $ 2 млн.

В прошлом сезоне Итан Бир выступал за «Ванкувер Кэнакс» и набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «+6» в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ. В общей сложности за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге хоккеист провёл 251 игру и отметился 63 (16+47) результативными баллами. «Кэнакс» решили не делать Биру квалификационное предложение в июне после того, как он выбыл на полгода из-за травмы плеча.

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