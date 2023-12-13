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Борис Майоров рассказал, могли ли в его времена отказаться от вызова в сборную СССР

Борис Майоров рассказал, могли ли в его времена отказаться от вызова в сборную СССР
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Двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров ответил на вопрос, могли ли в его времена отказаться от вызова в главную сборную страны.

«Могли хоккеисты отказаться от вызова в сборную СССР в мои времена? Не было такого и не могло быть вообще, это полностью исключалось. Если человека вызывают в сборную, то он должен был явиться. Бывало, конечно, что игрок приезжал с травмой и его отправляли обратно. Но это единичные случаи, мы даже пять таких не наберём. Немножко другие времена были, мечта любого хоккеиста – играть в сборной. Даже с болячками приезжали, старались себя проявить, не думали ссылаться на травмы и болезни», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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