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ФХР представила форму сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

ФХР представила форму сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
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Пресс-служба Федерации хоккея России представила форму сборной «Россия 25», в которой она проведёт матчи на Кубке Первого канала.

«Просто это красиво. Форма, в которой сборная „Россия 25“ выйдет на матчи Кубка Первого канала», — сказано в сообщении ФХР.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года. Отметим, что национальная команда Китая не сможет принять участие в Кубке Первого канала. Её заменила команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале назвал имя капитана национальной команды и его помощников на предстоящий турнир.

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