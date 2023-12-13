Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ФХР показала форму команды «Звёзды и ВХЛ» под трек из сериала «Слово Пацана»

ФХР показала форму команды «Звёзды и ВХЛ» под трек из сериала «Слово Пацана»
Комментарии

Пресс-служба Федерации хоккея России представила форму команды «Звёзды и ВХЛ», в которой она сыграет на Кубке Первого канала.

Видео представлено под трек «Пыяла» из сериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте» в исполнении Аигел.

«На Кубке Первого канала сыграет команда „Звёзды и ВХЛ“, составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ. И вот форма, в которой игроки выйдут на лёд! Стартовый матч — уже завтра», — сказано в сообщении ФХР.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года. Отметим, что национальная команда Китая не сможет принять участие в Кубке Первого канала. Её заменила команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.

Материалы по теме
Видео
ФХР представила форму сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android