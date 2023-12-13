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«Я и не думал менять Шестёркина». Тренер «Рейнджерс» Лавиолетт — после 3:7 от «Торонто»

«Я и не думал менять Шестёркина». Тренер «Рейнджерс» Лавиолетт — после 3:7 от «Торонто»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт после крупного поражения от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7) рассказал, почему не стал менять российского вратаря Игоря Шестёркина.

«Рассматривал ли я возможность смены вратаря в игре? Нет. Я думаю, что пропущенные голы были отчасти из-за нашей неудачной игры, отчасти оттого, что броски были хорошие. По ходу игры Шестёркин сделал несколько отличных сейвов… Так что нет, я не думал об этом», — приводит слова Лавиолетта Lohud.

В данной встрече российский вратарь отразил 23 броска из 29. Последний гол был забит в пустые ворота. Этот матч стал для Игоря третьим подряд, в котором он пропустил не меньше четырёх голов. До этого российский вратарь пропустил пять шайб в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:6) и четыре шайбы во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (0:4).

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