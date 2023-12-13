Атанасов рассказал о советах от Ларионова после вызова в сборную «Россия 25»

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов рассказал о советах от главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова, после того как форварда вызвали в состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге.

«Он сказал, чтобы я наслаждался моментом, ведь это мой первый вызов в сборную. Посоветовал запомнить это крутое время. Я в Питере 10 лет жил, давно успел прочувствовать атмосферу (смеётся). Со всеми увиделся, всё круто», — приводит слова Атанасова RT.

Василий Атанасов в текущем сезхоне сыграл 38 матчей, в которых записал на свой счёт 38 (19+19) результативных баллов.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года. Отметим, что национальная команда Китая не сможет принять участие в Кубке Первого канала. Её заменила команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.