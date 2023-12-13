Одноклубник Овечкина: как только он забросит, у него будет 10-матчевый голевой отрезок

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл высказался о 10-матчевой безголевой серии капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Как только он забросит, у него будет 10-матчевый голевой отрезок, когда он будет забивать и забивать. Никогда не стоит сбрасывать его со счетов, это явно было бы неразумной идеей», — приводит слова Макмайкла The Hockey News.

В текущем сезоне Овечкин провёл за «Вашингтон Кэпиталз» 25 матчей, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Форвард выступает за американскую команду на протяжении 18 лет. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли. На данный момент Овечкин является вторым в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Александр отстаёт от лидирующего Уэйна Гретцки на 67 шайб.