Журналист: защитник «Анахайма» Любушкин интересен клубам НХЛ

Журналист Дэвид Паньотта в статье на сайте The Fourth Period рассказал об интересе клубов Национальной хоккейной лиги к российскому защитнику «Анахайм Дакс» Илье Любушкину.

«Защитник Илья Любушкин находится в поле зрения нескольких команд, в том числе „Торонто Мэйпл Лифс“. У него последний год действия контракта, и его кэпхит составляет скромные $ 2,75 млн. Его обмен практически гарантирован к крайнему сроку 8 марта, но „Дакс“, скорее всего, пока будут держаться твёрдо и попытаются максимизировать прибыль», — написал Паньотта.

Отметим, что Любушкин уже выступал за «Торонто» в сезоне-2021/2022. В нынешней регулярке 29-летний Любушкин сыграл 27 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами с показателем полезности «-9».