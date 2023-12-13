Назаров: ребята, отказывающиеся от матча за сборную «Россия 25», допускают большую ошибку

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на пропуск нападающими «Спартака» Павлом Порядиным и Николаем Голдобиным матчей сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала.

«Прочитал интервью своего давнего динамовского товарища Алексея Жамнова, ныне главного тренера «Спартака», что завтра играет не национальная команда России, а «Россия 25». Ничего личного, но хочется немножко поспорить на эту тему.

Начнём с того, что завтра состоится прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, то бишь вся страна будет прикована к экранам телевизоров. А уже после окончания столь важного мероприятия болельщиков будет встречать гимн Российской Федерации и захватывающий матч на Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге. Что-то мне подсказывает, что ребята, отказывающиеся от такого матча в составе сборной «Россия 25», допускают большую ошибку. Но ничего страшного, жизнь всё расставит по своим местам», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемионата» Павлом Панышевым.