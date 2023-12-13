The Hockey News — о «Вашингтоне»: не слишком ли они стары для молодёжной НХЛ?

Журналист Джейсон Чен в статье на портале The Hockey News прокомментировал игру «Вашингтон Кэпиталз» в последних матчах.

«Для команды-ветерана они крайне непоследовательны, и мы продолжаем задаваться вопросом, не слишком ли они стары для молодёжной НХЛ? Положительная статистика касательно побед и отрицательная разница шайб указывают на то, что вратари выручают «Вашингтон», и так было во многих матчах», — написано в статье.

В сезоне-2023/2024 «Вашингтон Кэпиталз» провёл 25 встреч, в которых одержал 14 побед. С 31 результативным баллом подопечные Спенсера Карбери находятся на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «столичные» сыграют в гостях с «Филадельфией Флайерз» 15 декабря.