Сидни Кросби вышел на 14-е место в зачёте бомбардиров всех времён в НХЛ

В эти минуты в Монреале проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу за «Питтсбург» забросил канадский нападающий Сидни Кросби.

Таким образом, Кросби набрал 1531-е очко и сравнялся в зачёте бомбардиров всех времён в НХЛ с п Теперь по этому показателю хоккеисты делят 14-е место.

Отметим, Сидни является лучшим бомбардиром НХЛ среди действующих хоккеистов. В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 28 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 16 голов и 13 результативных передач.