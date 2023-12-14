Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби вышел на 14-е место в зачёте бомбардиров всех времён в НХЛ

Сидни Кросби вышел на 14-е место в зачёте бомбардиров всех времён в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Монреале проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу за «Питтсбург» забросил канадский нападающий Сидни Кросби.

Таким образом, Кросби набрал 1531-е очко и сравнялся в зачёте бомбардиров всех времён в НХЛ с п Теперь по этому показателю хоккеисты делят 14-е место.

Отметим, Сидни является лучшим бомбардиром НХЛ среди действующих хоккеистов. В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 28 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 16 голов и 13 результативных передач.

Материалы по теме
Сидни Кросби превзошёл показатель Дага Гилмора по результативным передачам в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android