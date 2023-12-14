Гавриков пропустит несколько недель из-за травмы

Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков выбыл из строя на несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Деннис Бернстейн в социальной сети X (бывший Twitter). Он не сможет принять участие в сегодняшнем домашнем матче «Кингз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги против «Виннипег Джетс». Игра начнётся в 6:30 по московскому времени.

Гавриков получил травму в предыдущем матче «Лос-Анджелеса» в гостях против «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4). 28-летний хоккеист принял участие в 25 матчах регулярки, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности «+8». В среднем за матч Гавриков проводит на льду почти 20 минут (19.53).