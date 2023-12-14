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Кросби вышел на седьмое место в истории НХЛ по количеству игр с 3+ очками

Кросби вышел на седьмое место в истории НХЛ по количеству игр с 3+ очками
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В эти минуты в Монреале проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

Капитан гостей Сидни Кросби отметился к этому моменту двумя заброшенными шайбами и результативной передачей.

Этот результат помог Кросби выйти на седьмое место в истории НХЛ по количеству игр с тремя и более очками за карьеру. Теперь у канадца их 172 — столько же, сколько у легендарного Стива Айзермана.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Савар – 06:24     2:0 Страбл (Пеццетта, Юлёнен) – 12:21     2:1 Кросби (О'Коннор) – 13:48     3:1 Монахан (Судзуки, Мэтисон) – 15:20 (pp)     3:2 Гюнцель (Кросби, Карлссон) – 25:36 (pp)     3:3 Кросби (Карлссон, Малкин) – 31:02 (pp)     3:4 Харкинс – 65:00    

Лидером по количеству трёхочковых матчей в истории лиги является Уэйн Гретцки (459). Далее идут Марио Лемье (272), Марсель Дионн (202), Яромир Ягр (195), Марк Мессье (183) и Фил Эспозито (183).

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кросби 31 (17+14) очко в 28 матчах.

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