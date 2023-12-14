Кросби вышел на седьмое место в истории НХЛ по количеству игр с 3+ очками

В эти минуты в Монреале проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

Капитан гостей Сидни Кросби отметился к этому моменту двумя заброшенными шайбами и результативной передачей.

Этот результат помог Кросби выйти на седьмое место в истории НХЛ по количеству игр с тремя и более очками за карьеру. Теперь у канадца их 172 — столько же, сколько у легендарного Стива Айзермана.

Лидером по количеству трёхочковых матчей в истории лиги является Уэйн Гретцки (459). Далее идут Марио Лемье (272), Марсель Дионн (202), Яромир Ягр (195), Марк Мессье (183) и Фил Эспозито (183).

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кросби 31 (17+14) очко в 28 матчах.