Передача Малкина и три очка Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Монреаль»

В Монреале, на арене «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» уступил «Питтсбург Пингвинз» (3:4 Б).

Исход встречи предрешила длинная буллитная серия, в которой команды выполнили в общей сложности 24 броска.