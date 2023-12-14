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Передача Малкина и три очка Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Монреаль»

Передача Малкина и три очка Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Монреаль»
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В Монреале, на арене «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» уступил «Питтсбург Пингвинз» (3:4 Б).

Исход встречи предрешила длинная буллитная серия, в которой команды выполнили в общей сложности 24 броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Савар – 06:24     2:0 Страбл (Пеццетта, Юлёнен) – 12:21     2:1 Кросби (О'Коннор) – 13:48     3:1 Монахан (Судзуки, Мэтисон) – 15:20 (pp)     3:2 Гюнцель (Кросби, Карлссон) – 25:36 (pp)     3:3 Кросби (Карлссон, Малкин) – 31:02 (pp)     3:4 Харкинс – 65:00    
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