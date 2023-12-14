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Гол Джека Хьюза в овертайме принёс «Нью-Джерси» победу над «Бостоном»

Гол Джека Хьюза в овертайме принёс «Нью-Джерси» победу над «Бостоном»
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В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (2:1 ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 1
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (ван Римсдайк, Хайнен) – 16:51     1:1 Мерсер (Хаула, Хольц) – 42:34     2:1 Хьюз – 62:43    
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