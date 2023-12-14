Гол Джека Хьюза в овертайме принёс «Нью-Джерси» победу над «Бостоном»

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (2:1 ОТ).