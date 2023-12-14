Гол Джека Хьюза в овертайме принёс «Нью-Джерси» победу над «Бостоном»
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В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (2:1 ОТ).
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