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Малкин — в одном ассисте от пятого места в истории НХЛ среди европейских игроков

Малкин — в одном ассисте от пятого места в истории НХЛ среди европейских игроков
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В Монреале, на арене «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» уступил «Питтсбург Пингвинз» (3:4 Б).

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече результативной передачей.

Этот ассист стал для Малкина 884-м за карьеру в НХЛ. Россиянин вплотную приблизился к Хенрику Седину (885), занимающему пятое место по передачам в истории лиги среди европейских игроков. Лидером по этому показателю является легендарный Яромир Ягр (1278).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету российского форварда 24 (10+14) очка в 28 матчах.

«Питтсбург» набрал 29 очков и занимает 12 место в таблице Восточной конференции.

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