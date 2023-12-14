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Дубль Ничушкина и 29 сейвов Просветова помогли «Колорадо» уверенно обыграть «Баффало»

Дубль Ничушкина и 29 сейвов Просветова помогли «Колорадо» уверенно обыграть «Баффало»
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В Денвере, на стадионе «Болл-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (5:1).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Валерий Ничушкин, а также Микко Рантанен, Майлз Вуд и Сэм Малински. У гостей единственный гол на счету Закари Бенсона.

В составе «Колорадо» 29 сейвами отметился российский голкипер Иван Просветов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Эвеланш» набрали 38 очков и занимают третье место в таблице Западной конференции. В следующем матче «лавины» 17 декабря сыграют в гостях с «Виннипег Джетс».

«Баффало» остался с 27 очками и идёт на 14 строчке Востока. В ближайшей игре 16 декабря «Сэйбрз» будут гостить у «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 05:25     2:0 Ничушкин (Олофссон, Рантанен) – 10:28     3:0 Вуд (Малински) – 11:55     3:1 Бенсон (Далин, Петерка) – 18:38     4:1 Малински (Джонсон, Друен) – 42:40     5:1 Ничушкин (Маккиннон, Рантанен) – 53:11 (pp)    

В праллельном матче «Виннипег» одержал волевую победу над «Лос-Анджелесом» (5:2), уступая после первого периода со счётом 0:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Копитар (Фиала, Байфилд) – 09:36 (pp)     2:0 Лаферрье (Дюбуа) – 12:29     2:1 Элерс (Виларди) – 26:08     2:2 Элерс (Виларди, Шайфли) – 33:19     2:3 Шайфли (Виларди, Элерс) – 35:00     2:4 Виларди (Демело) – 42:30     2:5 Шайфли (Элерс) – 59:58    
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