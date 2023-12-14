Дубль Ничушкина и 29 сейвов Просветова помогли «Колорадо» уверенно обыграть «Баффало»

В Денвере, на стадионе «Болл-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (5:1).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Валерий Ничушкин, а также Микко Рантанен, Майлз Вуд и Сэм Малински. У гостей единственный гол на счету Закари Бенсона.
В составе «Колорадо» 29 сейвами отметился российский голкипер Иван Просветов.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Эвеланш» набрали 38 очков и занимают третье место в таблице Западной конференции. В следующем матче «лавины» 17 декабря сыграют в гостях с «Виннипег Джетс».
«Баффало» остался с 27 очками и идёт на 14 строчке Востока. В ближайшей игре 16 декабря «Сэйбрз» будут гостить у «Вегас Голден Найтс».
В праллельном матче «Виннипег» одержал волевую победу над «Лос-Анджелесом» (5:2), уступая после первого периода со счётом 0:2.
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