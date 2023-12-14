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Комиссар НХЛ опроверг информацию о возможном переезде «Вашингтона» в Вирджинию

Комиссар НХЛ опроверг информацию о возможном переезде «Вашингтона» в Вирджинию
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Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн оценил возможный переезд клуба «Вашингтон Кэпиталз» в штат Вирджиния. Сейчас команды из Вашингтона играют на арене Capital One в центре города, которая была открыта в 1997 году. Ранее законодатели штата Вирджиния одобрили выделение земли под строительство новой арены для «Кэпиталз».

«Никто не переезжает. Нам нравится расположение наших клубов. Я знаю, в СМИ обсуждается возможный переезд „Вашингтона“ в штат Вирджиния, который находится в четырёх милях от их действующей арены», — цитирует Беттмэна пресс‑служба НХЛ.

По разрабатываемому проекту новая арена должна будет разместиться в районе Потомак-Ярд в Александрии (пригороде столицы США, находящемся на территории штата Вирджиния) и будет находиться в 15 километрах к югу от нынешнего стадиона. В случае одобрения проекта строительство может начаться в 2025 году, а завершиться – в 2028-м.

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