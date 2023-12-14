«Карьера пролетает быстро». Кросби оценил свой выход на 13-е место среди бомбардиров НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оценил выход на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Сидни делит это место с форвардом Марком Рекки, набрав 1533 очка.

«Карьера пролетает очень быстро, но быть в компании с «Рексом», играть вместе с ним, наблюдать за его игрой вживую, это особенно. Я знаю, какую карьеру он сделал, насколько он был хорош и насколько стабилен. Так что быть с ним в такой компании — это определённо комплимент», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

Отметим, что Сидни является лучшим бомбардиром НХЛ среди действующих хоккеистов. В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 28 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 17 голов и 14 результативных передач.