«Теперь мы видим его игру». Беднар — о планах дать больше игрового времени Просветову

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар рассказал, что планирует давать больше игрового времени голкиперу Ивану Просветову. Россиянин в матче с «Баффало» (5:1) отразил 29 из 30 бросков по воротам.

«Планируем ли мы давать больше игрового времени Просветову? О да, потому что теперь мы начинаем видеть его игру. Просветов показывает качественную игру в последних нескольких играх, и теперь мы видим его чаще. На самом деле мы не заметили, чтобы он проявлял много слабостей в своей игре. Я как тренер, он сам и его товарищи по команде должны обрести уверенность в том, что он делает и как играет», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Просветов в текущем сезоне начинал в старте шесть игр, четыре из которых выиграл и показал 91,9% отражённых бросков.