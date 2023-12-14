Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Россия 25» — «Звёзды и ВХЛ»: во сколько начало матча Кубка Первого канала, где смотреть

«Россия 25» — «Звёзды и ВХЛ»: во сколько начало матча Кубка Первого канала, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ». Матч начнётся в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2023, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
Не начался
Звёзды и ВХЛ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кубок Первого канала пройдёт с 14 по 17 декабря и впервые будет проведён в Санкт-Петербурге. В этом году за трофей поспорят сборная «Россия 25», команда «Звёзды и ВХЛ», а также сборные Беларуси и Казахстана.

Вчера стали известны сочетания сборной «Россия 25» на тренировке. В первой пятёрке сборной сыграют четыре представителя петербургского СКА: Сергей Толчинский, Михаил Воробьёв, Александр Никишин и Артём Земчёнок. Основным вратарём так же заявлен голкипер СКА Никита Серебряков.

Капитаном сборной «Россия 25» назначен защитник Александр Никишин. Ассистенты — Александр Елесин, Марат Хайруллин, Илья Сафонов, Максим Соркин.

Материалы по теме
Ротенберг — о сборной России: мы не сборная Финляндии, у нас есть своя культура и традиции
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android