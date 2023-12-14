«Россия 25» — «Звёзды и ВХЛ»: во сколько начало матча Кубка Первого канала, где смотреть

Сегодня, 14 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ». Матч начнётся в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 14 декабря 2023, четверг. 18:30 МСК Россия 25 Не начался Звёзды и ВХЛ Кто победит в основное время? П1 X П2

Кубок Первого канала пройдёт с 14 по 17 декабря и впервые будет проведён в Санкт-Петербурге. В этом году за трофей поспорят сборная «Россия 25», команда «Звёзды и ВХЛ», а также сборные Беларуси и Казахстана.

Вчера стали известны сочетания сборной «Россия 25» на тренировке. В первой пятёрке сборной сыграют четыре представителя петербургского СКА: Сергей Толчинский, Михаил Воробьёв, Александр Никишин и Артём Земчёнок. Основным вратарём так же заявлен голкипер СКА Никита Серебряков.

Капитаном сборной «Россия 25» назначен защитник Александр Никишин. Ассистенты — Александр Елесин, Марат Хайруллин, Илья Сафонов, Максим Соркин.