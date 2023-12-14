Защитник «Ак Барса» Юдин рассказал, над чем команда работает на тренировках в паузе КХЛ

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал о тренировочном процессе команды во время паузы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и заявил, что игрокам важно было эмоционально переключиться и восстановиться после тяжёлой первой половины регулярки.

«Пока мы были на Матче Звёзд – ребята хорошо поработали: бегали с баллонами, подтягивали физическую форму, залечивали какие-то болячки. 19 декабря увидите, над чем мы работали.

Пауза в чемпионате важна с эмоциональной точки зрения? Да, пауза поможет нам переключиться. Отдохнули, провели время с семьёй, восполнили эмоции. Календарь регулярного чемпионата такой, что не очень много пауз, поэтому в первую очередь нам нужно было восстановиться. Сейчас собрались с хорошими эмоциями, получаем удовольствие от тренировок», — цитирует Юдина пресс-служба казанского клуба.

После 40 матчей текущего сезона «Ак Барс» занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.