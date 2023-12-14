Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Ак Барса» Юдин рассказал, над чем команда работает на тренировках в паузе КХЛ

Защитник «Ак Барса» Юдин рассказал, над чем команда работает на тренировках в паузе КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал о тренировочном процессе команды во время паузы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и заявил, что игрокам важно было эмоционально переключиться и восстановиться после тяжёлой первой половины регулярки.

«Пока мы были на Матче Звёзд – ребята хорошо поработали: бегали с баллонами, подтягивали физическую форму, залечивали какие-то болячки. 19 декабря увидите, над чем мы работали.

Пауза в чемпионате важна с эмоциональной точки зрения? Да, пауза поможет нам переключиться. Отдохнули, провели время с семьёй, восполнили эмоции. Календарь регулярного чемпионата такой, что не очень много пауз, поэтому в первую очередь нам нужно было восстановиться. Сейчас собрались с хорошими эмоциями, получаем удовольствие от тренировок», — цитирует Юдина пресс-служба казанского клуба.

После 40 матчей текущего сезона «Ак Барс» занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.

Материалы по теме
«У нас нет большого выбора». Билялетдинов — о глубине состава «Ак Барса» и его усилении
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android