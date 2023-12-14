«Далеко не каждый в НХЛ так может». Мальцев рассказал об авторитете Гаврикова в «Кингз»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев рассказал, как ему помог защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в переговорах с «Кингз» об аренде в московский клуб. Российский игрок обороны выбыл из строя на несколько недель из-за травмы нижней части тела.

«Гавру — здоровья и скорее поправиться, и ещё хочу историю рассказать, в каком он в ЛА авторитете. Несколько недель шли переговоры по моему отъезду в Москву, были нюансы, и в один момент я захотел ещё что-то руководству довести, а агента дёргать не хотел постоянно. И в итоге Влад влёгкую зашёл к генменеджеру ЛА и что было надо порешал. Поверьте, далеко не каждый в НХЛ так может», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

28-летний хоккеист принял участие в 25 матчах регулярки, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности «+8». В среднем за матч Гавриков проводит на льду почти 20 минут (19.53).