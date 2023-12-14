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Главный тренер «Спартака» оценил состояние арендованного у «Лос-Анджелеса» Мальцева

Главный тренер «Спартака» оценил состояние арендованного у «Лос-Анджелеса» Мальцева
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, в какой физической форме находится нападающий Михаил Мальцев. Форвард недавно пополнил состав красно-белых на условиях аренды из «Лос-Анджелеса».

«Михаил Мальцев находится в хорошем состоянии и форме, он же играл в Северной Америке. Конечно, присутствуют факторы акклиматизации и часовых поясов, но время ещё есть. Всё нормально, Михаил готовится к матчам регулярного чемпионата», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». Также на счету Мальцева за карьеру в НХЛ выступления за «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз».

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